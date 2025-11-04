MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Ένταση on air με τη Σοφία Μουτίδου – Αποχώρησε εκνευρισμένος από το πλατό, δείτε βίντεο

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «Real View», όταν ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος για να σχολιάσει τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο ηθοποιός διαφώνησε κάθετα με τον συνάδελφό του, δηλώνοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να προκύψει μέσα στον χώρο εργασίας είναι κάτι φυσιολογικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο ορίζεται από τέτοιες σχέσεις.

Ωστόσο, η Σοφία Μουτίδου δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του, πράγμα που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία του απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα». Η κατάσταση τότε εντάθηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».

Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».

«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η παρουσιάστρια. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».

Απόστολος Γκλέτσος Σοφία Μουτίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χλωρίνη: Πώς να καθαρίζετε το σπίτι σας με ασφάλεια

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Γενέθλια στο πλατό για τον δημοσιογράφο – Η έκπληξη που του ετοίμασαν οι συνεργάτες του – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Τραμπ καλεί τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην στηρίξουν τον δημοκρατικό υποψήφιο – “Όποιος τον ψηφίσει είναι ηλίθιος”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Β. Ελλάδα: 28 οινοποιία ανοίγουν τις πόρτες τους με δωρεάν είσοδο για τους λάτρεις του κρασιού – Δείτε ποια στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Μακελειό στα Βορίζια: Τα σημεία που κρύβονταν τα 3 αδέρφια – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Ναύπακτος: 22χρονος επιτέθηκε στη 19χρονη πρώην σύντροφό του