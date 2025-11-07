Πάνος Μουζουράκης: “Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου”

Ο Πάνος Μουζουράκης αποκάλυψε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» πως η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του, καρπό του έρωτά του με τη Μαριλού Κόζαρη.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε με συγκίνηση για τη συνάδελφο και φίλη του, χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα πιο δοτικά άτομα που έχει γνωρίσει».

«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι συμπαραστέκονται. Μια μαλακ..α να πω, ξέρεις τι έχω να ακούσω μετά; Εγώ είμαι ευαίσθητο παιδί. Δεν έχω να πω και κάτι».