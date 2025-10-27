MENOY

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ για το κομμάτι “Σπασμένη φλέβα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ.

Ο καταξιωμένος ράπερ ερμηνεύει το κομμάτι «Σπασμένη φλέβα» για λογαριασμό της ομώνυμης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη. Πρωταγωνιστής και των δύο είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνεργάστηκε για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ με τον ΛΕΞ.

Το πρωί της Δευτέρας είδε το φως της δημοσιότητας το νέο βίντεο κλιπ του γνωστού τραγουδιστή της εναλλακτικής σκηνής, του οποίου έχει γράψει και τους στίχους. Τη μουσική του τραγουδιού έγραψαν οι «Kepler is Free» και την παραγωγή υπογράφει ο Nik Nugent.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει ζουν οι κυνηγημένοι, πίσω τους λυτοί, δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι.

Κάτω από τον νεροχύτη έχουν μια τσάντα κρυμμένη, και στο μέτωπό τους πάντα μια φλέβα σπασμένη», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού του ΛΕΞ.

Η «Σπασμένη φλέβα» αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους σε έναν μήνα ακριβώς, στις 27 Νοεμβρίου 2025.

Εκτός από τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και παίζει και στο βίντεο κλιπ του ΛΕΞ, στην ταινία παίρνουν μέρος και οι ηθοποιοί: Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

