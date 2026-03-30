Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρετάει τη Μαρινέλλα: “Δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε”

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το παρελθόν και ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου.

«Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε, ενέργεια που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Αυθεντική, παθιασμένη, αληθινή μέχρι την τελευταία νότα. Καλό ταξίδι Κυριακή Παπαδοπούλου, θα είσαι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια σου», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.