Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρετάει τη Μαρινέλλα: “Δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το παρελθόν και ένα συγκινητικό μήνυμα, ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου.

«Η Μαρινέλλα δεν ήταν απλώς μια σπουδαία φωνή, ήταν παρουσία που σε καθήλωνε, ενέργεια που δεν μπορούσες να αγνοήσεις. Αυθεντική, παθιασμένη, αληθινή μέχρι την τελευταία νότα. Καλό ταξίδι Κυριακή Παπαδοπούλου, θα είσαι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια σου», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μαρινέλλα Σάκης Ρουβάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θάνος Πλεύρης: Οι Αριστεροί τιμούν τους αγώνες τους, αλλά όταν το κάνουμε εμείς είναι εμφυλιοπολεμικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Το Μαξίμου βάζει τέλος στις συζητήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά τα αντίθετα σενάρια φουντώνουν

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Την ενοχή του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για το επεισόδιο με τον Βασίλη Γραμμένο στην Βουλή πρότεινε ο εισαγγελέας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

H EOK αποχαιρετά τον Βασίλη Γκούμα: “Συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ανταλλαγή πληγμάτων Ρωσίας- Ουκρανίας: Νεκροί τρεις άμαχοι Ουκρανοί, ανάμεσά τους και ανήλικος