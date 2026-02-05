Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά πρωταγωνιστεί σε θεατρική παράσταση: “Ήρθαν να με δουν τα εγγόνια και οι γιοι μου”1

Σε θεατρική παράσταση πρωταγωνιστεί ο πατέρας του Σάκη Ρουβά, Κωνσταντίνος, υποδυόμενος τον ταχυδρόμο.

Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς έχει σπουδάσει υποκριτική και για πολλά χρόνια έπαιζε σε παραστάσεις και εργαζόταν ως ηθοποιός, μένοντας ωστόσο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχε κάνει μία παύση, όμως επέστρεψε ξανά, με μία παράσταση στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, με τίτλο «Η Μαγική μας πόλη».

Ο πατέρας του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου για το γεγονός αυτό και επισήμανε πως τα παιδιά και τα εγγόνια του πήγαν στην παράσταση για να τον παρακολουθήσουν και να τον χειροκροτήσουν: «Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. Χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήρθαν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Με χειροκρότησαν. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις. Έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε.

Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς, στο τέλος, θέλησε να μιλήσει για τους γιους και τα εγγόνια του, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του: «Είμαι περήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω τόσο που δεν πάει άλλο, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται», δήλωσε.

