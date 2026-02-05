MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά πρωταγωνιστεί σε θεατρική παράσταση: “Ήρθαν να με δουν τα εγγόνια και οι γιοι μου”1

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε θεατρική παράσταση πρωταγωνιστεί ο πατέρας του Σάκη Ρουβά, Κωνσταντίνος, υποδυόμενος τον ταχυδρόμο.

Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς έχει σπουδάσει υποκριτική και για πολλά χρόνια έπαιζε σε παραστάσεις και εργαζόταν ως ηθοποιός, μένοντας ωστόσο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχε κάνει μία παύση, όμως επέστρεψε ξανά, με μία παράσταση στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, με τίτλο «Η Μαγική μας πόλη».

Ο πατέρας του τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου για το γεγονός αυτό και επισήμανε πως τα παιδιά και τα εγγόνια του πήγαν στην παράσταση για να τον παρακολουθήσουν και να τον χειροκροτήσουν: «Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο κόσμος το ευχαριστήθηκε μέσα από την ψυχή του. Χειροκρότησε και μας ανέβασε κι εμάς πάρα πολύ. Στην παράσταση ήρθαν να με δουν όλοι και τα εγγόνια και οι γιοι μου. Με χειροκρότησαν. Παίζω 50 χρόνια σε θεατρικές παραστάσεις. Έχω πάρει και το πρώτο βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Ιθάκης. Είχα να ανέβω στη σκηνή περίπου 10 χρόνια», είπε.

Ο Κωνσταντίνος Ρουβάς, στο τέλος, θέλησε να μιλήσει για τους γιους και τα εγγόνια του, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του: «Είμαι περήφανος και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και εύχομαι να είναι πάντα καλά και θα τα αγαπάω τόσο που δεν πάει άλλο, δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται», δήλωσε.

Δείτε το βίντεο

Σάκης Ρουβάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξανά στο “σκαμνί” ο 35χρονος που έστελνε το μόριο του στην πρώην σύντροφό του και γυμνές της φωτογραφίες στην ανήλικη αδελφή της

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συνεχίζεται και σήμερα η τοποθέτηση στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γαλλία: Κινέζοι προσπάθησαν να υποκλέψουν στρατιωτικά δεδομένα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

LIFESTYLE 16 δευτερόλεπτα πριν

Ο πατέρας του Σάκη Ρουβά πρωταγωνιστεί σε θεατρική παράσταση: “Ήρθαν να με δουν τα εγγόνια και οι γιοι μου”1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Πέθανε ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης – Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη