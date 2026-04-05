Ο Χρήστος Μαζανίτης σόκαρε την Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα – “Μόνο που τα ακούω αυτά, δεν αισθάνομαι καλά”
Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» ήταν σήμερα ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Χρήστος Μαζανίτης.
Ο πολύπειρος πολεμικός ανταποκριτής επέστρεψε από το Ισραήλ και μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες που έχει ζήσει όλα αυτα τα χρόνια σε μέτωπα πολέμου.
Αρχικά, ο Χρήστος Μαζανίτης άφησε άναυδη την Κατερίνα Καραβάτου, όταν της αποκάλυψε πως στο σακίδιό του έχει πάντα ένα… μίνι χειρουργείο, προκειμένου αν τραυματιστεί, να μπορεί να φροντίσει ο ίδιος τον εαυτό του.
Ο Χρήστος Μαζανίτης, στη συνέχεια, εξομολογήθηκε για τις τρομακτικές στιγμές στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας όταν απειλήθηκε με όπλο, αλλά και όταν σημάδεψε το αυτοκίνητό του ένα τανκ.
«Μόνο που τα ακούω αυτά, δεν αισθάνομαι καλά», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.