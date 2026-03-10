MENOY

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παντρεύεται την σύντροφό του, Έλενα Μαστραγγελή

|
THESTIVAL TEAM

Το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Έλενα Μαστραγγελή, ετοιμάζεται να κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από το “Happy Day” την Τρίτη (10/03), επιβεβαίωσε την είδηση.

«Μου στείλανε πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου να μου απαντήσει, παρακαλώ για το αν θα γίνει σε εκκλησία ή σε δημαρχείο…» αποκάλυψε η δημοσιογράφος, ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε:

«Αυτό που θέλω να πω για την Ελένη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σου έχει σταθεί στα δύσκολα και δεν λέω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες.

Το τεστ συνήθως των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα όλοι και στα χαϊλίκια και στις χαρές είναι όλοι δίπλα μας και χαίρονται και χειροκροτούν. Στα δύσκολα του Ανδρέα, και δε μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας παιδιά. Πόσο του ‘χει σταθεί. Ως σύντροφος, ως νοσοκόμα, ως συνοδοιπόρος, τον πήγαινε, τον έφερνε…».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Έλενα Μαστραγγελή είναι μαζί εδώ και 11 χρόνια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ανδρέας Μικρούτσικος

