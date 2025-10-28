Μιμή Ντενίση: “Ήταν τραγικό και προκλητικό το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα”

Η Μιμή Ντενίση παραχώρησε μία ιδιαίτερη τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στο φιλανθρωπικό δείπνο που οργάνωσε το βρετανικό μουσείο μέσα στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα όσο και στο νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για τον Έλγιν.

Η καταξιωμένη Ελληνίδα ηθοποιός ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 και αρχικά εκείνη και ο Κρατερός Κατσούλης σχολίασαν τη σχέση τους. Οι δύο πρώην συνεργάτες στη «Σμύρνη μου αγαπημένη» αποκάλυψαν ότι η Μιμή Ντενίση έχει πολύ χιούμορ, παρόλο που δεν είναι ευρέως γνωστό.

«Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πιο “τρελή” είμαι εγώ από τον Κρατερό Κατσούλη και δεν χρειάζεται να το ξέρει γιατί πρέπει να διατηρήσω αυτόν το κύρος που έχω», παραδέχτηκε αρχικά.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι η Μιμή Ντενίση στις 12 Οκτωβρίου βραβεύτηκε στη Γαλλία από την Ακαδημία Επιστημών, Τέχνης και Γραμμάτων με το ανώτερο βραβείο για την προσφορά της στην τέχνη.

«Με αγαπάνε πάρα πολύ στην Γαλλία, σε σημείο να απορήσω κι εγώ γιατί με αγαπάνε», είπε με χιούμορ.

«Η αίθουσα στην οποία βραβεύει η Ακαδημία έχει φτιαχτεί από την Ιωσηφίνα που της έκλεψαν τα κοσμήματα από το Λούβρο και ανοίγει σπάνια η αίθουσα αυτή», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό που με βράβευσε η Ακαδημία και μόλις έβαλαν τον Εθνικό Ύμνο συγκινήθηκα και δάκρυσα. Ήταν πολύ τιμητικό»,

«Ό,τι μπορώ να κάνω για την Ελλάδα το κάνω», πρόσθεσε.

«Δεν έχω και δεν πρόκειται να αποκτήσω έπαρση. Όσα πιο πολλά σου προσφέρει η δουλειά σου, οι συνάδελφοί σου, το κοινό τόσο πιο ταπεινός γίνεσαι. Εγώ πραγματικά αισθάνομαι ευγνώμων από την τόση αγάπη που παίρνω. Δεν μπορείς να μην είσαι ταπεινός, εκτός αν δεν έχει καθόλου παιδεία.

Παίζουν ρόλο δύο πράγματα, το πρώτο είναι το πόσο νωρίς γίνεσαι γνωστός. Αν αγωνίζεσαι μέχρι τα 60 και γίνεσαι μετά, μπορεί κάπως να τη δεις περίεργα. Εγώ έγινα πάρα πολύ μικρή γνωστή από την τηλεόραση.

Δεύτερον και βασικότερο είναι η παιδεία. Όταν υπάρχει παιδεία ξέρεις την ασημαντότητά σου σε σχέση με τον κόσμο και την ανθρωπότητα», είπε.

«Διαβάζω όλη μου τη ζωή. Ήμουν βιβλιοφάγος από παιδάκι», εξομολογήθηκε ακόμα η Μιμή Ντενίση.

«Ήταν τραγικό και προκλητικό (σ.σ. το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο στην αίθουσα με τα γλυπτά του Παρθενώνα)», ξέσπασε αμέσως μετά για το φλέγον ζήτημα.

Επίσης, η Μιμή Ντενίση μίλησε για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει στην ΕΡΤ για την κλοπή των ελγίνειων αγαλμάτων που ετοιμάζεται αυτό το διάστημα.

«Κάνω την αφηγήτρια και την παραμάνα», είπε για τον ρόλο που κρατά στο ντοκιμαντέρ.

«Μου αρέσουν τα πράγματα που είναι απρόσμενα», πρόσθεσε για τον χαρακτήρα που επέλεξε να υποδυθεί.

Παράλληλα, η Μιμή Ντενίση μίλησε και για την πολιτική στην Ελλάδα.

«Μου αρέσει να διεκδικώ χωρίς φόβο», σημείωσε.

«Για να κάνει κανείς μία μεγάλη καριέρα πρέπει να είναι τολμηρός. Εγώ ήμουν τολμηρή. Δεν ξεκινώ κάτι με τη σκέψη του τι θα πουν. Αν το σκεφτόμουν θα είχα εξαφανιστεί. Προχωρώ με τόλμη» δήλωσε ακόμα η Μιμή Ντενίση.