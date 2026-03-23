MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: Μην του ρίχνουμε το ανάθεμα, ο άνθρωπος ομολόγησε το λάθος του

|
THESTIVAL TEAM

Μιχάλης Αεράκης και Βασίλης Μπισμπίκης έχουν συνεργαστεί σε πετυχημένες σειρές και διατηρούν φιλική σχέση, με την εκτίμηση του ενός για τον άλλον να είναι αμοιβαία.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον Ανδρέα Θεοδώρου, ο Μιχάλης Αεράκης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το τροχαίο που είχε προκαλέσει ο συνάδελφός του στη Φιλοθέη, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Μιχάλης Αεράκης ανέφερε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης ομολόγησε το λάθος του και κοίταξε μπροστά. Έστειλε μήνυμα σε όσους ασχολούνται κακοπροαίρετα μαζί του και τόνισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκε από τη δικαιοσύνη. Το δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά στον δημοφιλή ηθοποιό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Αεράκης δήλωσε: «Ο Βασίλης Μπισμπίκης κατ’ αρχάς είναι φίλος μου. Αυτό που θέλω να πω είναι να μην του ρίχνουμε το ανάθεμα και ας μην ασχολούμαστε μόνο με τα παρά καλλιτεχνικά. Ας ασχοληθούμε με την ουσία. Ο άνθρωπος ομολόγησε το λάθος του και πάμε παρακάτω. Μην ασχολούμαστε με αυτό το θέμα συνέχεια επειδή “πουλάει” στα media. Το τι συνέβη πραγματικά θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Όλοι μας εν δυνάμει είμαστε υποψήφιοι για τα πάντα. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι καλός και του Θεού άνθρωπος, αλλά να βγω στον δρόμο και κάποιος να μου βρίσει τη μάνα μου που έχει πεθάνει. Εκεί μπορεί να του αφαιρέσω τη ζωή, να τον πλακώσω στο ξύλο και να είμαι στη φυλακή αύριο. Μην νομίζουμε ότι όλοι είμαστε της αγιοσύνης και δεν έχουμε κάνει ποτέ καμία παράβαση στη ζωή μας.

Αυτό που θεωρώ τίμιο είναι να έχεις κάνει ένα λάθος, να το παραδεχτείς και να ζητήσεις συγγνώμη από αυτόν που έβλαψες. Αυτό θεωρώ σωστό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

