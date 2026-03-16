Μέμος Μπεγνής για “Μη μου λες αντίο”: Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60

Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε στην κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με ιδιαίτερη συγκίνηση για την εμπειρία των γυρισμάτων της θρυλικής σειράς «Μη μου λες αντίο». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κυρίως στη Θράκη, με την Κομοτηνή και την Ξάνθη να αποτελούν βασικά σκηνικά της ιστορίας αγάπης που εκτυλισσόταν ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

«Θυμάμαι με πολύ νοσταλγία αυτή την πόλη. Μια πόλη άγνωστη στον πολύ κόσμο τότε, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Έκτοτε έχω επιστρέψει αρκετές φορές και μάλιστα πρόσφατα, λόγω μιας παράστασης στην Κομοτηνή. Πολλοί άνθρωποι θυμόντουσαν ακόμη τη σειρά και ερχόντουσαν να μου μιλήσουν για εκείνη την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός περιέγραψε και τη ζεστή φιλοξενία που συνάντησε το συνεργείο από τους κατοίκους της περιοχής. «Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, σε μικρά σπίτια με αυλές και πολλά λουλούδια. Ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60. Μας άνοιγαν τα σπίτια τους για να βαφτούμε, να ντυθούμε και να αλλάξουμε ρούχα. Ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις σκηνές της σειράς, ο Μέμος Μπεγνής θυμήθηκε και την έντονη αντιπαλότητα που είχαν οι χαρακτήρες του ίδιου και του Γιάννη Τσιμιτσέλη. «Στη σειρά ήμασταν αντίζηλοι. Υπήρχε ένταση ανάμεσα στους χαρακτήρες, γιατί ο Γιάννης ήταν ο μνηστήρας της Θάλειας Ματίκα και εγώ ερωτευόμουν τη Χριστίνα, ενώ υπήρχε και η σύγκρουση των θρησκειών. Υπήρχαν σκηνές που ο Γιάννης ερχόταν μέχρι την Κομοτηνή και μας κυνηγούσε στα βουνά», είπε.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες των γυρισμάτων, οι ηθοποιοί θυμούνται πολλές αστείες στιγμές. «Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε σκηνή και να μη γελάμε. Με τη Θάλεια Ματίκα είχαμε ταιριάξει πολύ ως άνθρωποι. Ακόμη και στις πιο δύσκολες σκηνές γελάγαμε. Στην τελευταία σκηνή που τη κυνηγάω για να μη φύγει με το λεωφορείο, είχε τόσο κρύο που είχαν παγώσει οι μύες του προσώπου μας. Μετά από κάποιες ατάκες μπαίναμε σε αυτοκίνητο, πίναμε τσάι για να ζεσταθούμε και μετά συνεχίζαμε το γύρισμα», περιέγραψε.

Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε με θερμά λόγια και για τον συμπρωταγωνιστή του. «Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που αγαπώ ιδιαίτερα. Μου αρέσει πολύ και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, με πολύ χιούμορ και επαγγελματισμό», είπε.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης χαρακτήρισε τη σειρά μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες της καριέρας του. «Μια υπέροχη ευκαιρία μάς έδωσε ο Μανούσος Μανουσάκης, να ’ναι καλά εκεί που είναι. Όλο αυτό μετατράπηκε σε μια εξαιρετική ανάμνηση για όλους μας», ανέφερε.

Μάλιστα, θυμήθηκε και τα εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε η σειρά. «Συζητούσαμε τις προάλλες για τη σχέση με την τηλεθέαση σήμερα και θυμηθήκαμε ότι το “Μη μου λες αντίο” είχε κλείσει με περίπου 60% τηλεθέαση στο τελευταίο επεισόδιο. Ήταν άλλες εποχές τότε», είπε χαρακτηριστικά.