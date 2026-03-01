MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Μαίρη Συνατσάκη: Κοιτάζω το απόσπασμα αυτό από το Πρωινό και σκέφτομαι πως συμμετείχα σ’ αυτό, δεν θα το ξανάκανα ποτέ

THESTIVAL TEAM

Την Μαίρη Συνατσάκη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και ο δημοσιογράφος Σπύρος Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως παρακολουθήσαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική Youtuber μίλησε τόσο για την τηλεοπτική της απουσία όσο και για στιγμές της τηλεοπτικής της διαδρομής που, βλέποντας τις σήμερα, δεν θα επαναλάμβανε επ’ ουδενί.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαίρη Συνατσάκη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν έχω αφήσει οριστικά πίσω την τηλεόραση. Είναι σαν να μου λες αν θα ξαναπάω στο πατρικό μου. Μπορεί εκεί να υπάρχει κάτι στο οποίο θα επιστρέφω, πάντα το ‘χω στο νου μου. Αν προκύψει”.

“Ήμουν αρκετά συγκαταβατική στην τηλεόραση. Γελούσα με ένα αστείο που δεν καθόταν καλά μέσα μου. Η Μαίρη του σήμερα, όμως, θα ‘λεγε “μισό λεπτό, τι λέμε τώρα; Με τι γελάμε; Τι είναι αυτό που κάνουμε;”. Και ‘χω συμμετάσχει σ’ αυτό”.

“Θυμάμαι πως ήταν ένα απόσπασμα, όταν ήμασταν στο Πρωινό με τον Γιώργο και τη Φαίη και ήμασταν “οι νέοι της παρέας” με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, κάναμε κάποιες έξτρα, πιο δύσκολες, ερωτησούλες στους καλεσμένους. Λίγο πιο πικάντικες. Κάπως είχε τεθεί, λοιπόν, το ερώτημα σε έναν ηθοποιό αν είχε χτυπήσει ποτέ γυναίκα. Που αυτό δεν πρέπει καν να το ρωτήσουμε, αλλά εμείς το ‘χαμε ρωτήσει τότε και κάπως το ‘χαμε γελάσει κιόλας. Κοιτάζω αυτό το απόσπασμα, σκέφτομαι πως ήμουν εκεί και συμμετείχα σ’ αυτό, δεν θα το ξανάκανα αυτό, ας πούμε, ποτέ των ποτών” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μαίρη Συνατσάκη στις νέες της δηλώσεις στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha. 

