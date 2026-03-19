Μαίρη Συνατσάκη: H περιπέτεια υγείας που περνά με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους

Μία περιπέτεια υγείας περνάνε η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής, μαζί με την κορούλα τους, Ολίβια, καθώς όπως αποκάλυψε η γνωστή youtuber και παρουσιάστρια έχουν κολλήσει όλοι τους κορωνοϊό.

Μπορεί η πανδημία του covid να έχει μείνει στο πρόσφατο παρελθόν, ωστόσο ο ιός είναι ακόμα εδώ και δεν είναι λίγα τα κρούσματα που ανακαλύπτονται καθημερινά. Ευτυχώς, η δράση του είναι πλέον πιο ήπια.

Η Μαίρη Συνατσάκη την Πέμπτη (19/03) αποκάλυψε ότι εκείνη, ο σύντροφός της Ίαν Στρατής και η κόρη τους έχουν κολλήσει, χωρίς ωστόσο να αναφέρει αν ταλαιπωρούνται από συμπτώματα.

«Στο σήμερα… Έχουμε covid. Όλοι. Οικογενειακώς», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαίρη Συνατσάκη.