MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μαίρη Συνατσάκη: Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά

|
THESTIVAL TEAM

«Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες» τόνισε η Μαίρη Συνατσάκη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε η Μαίρη Συνατσάκη. Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το πώς αντιμετωπίζει πλέον τα αρνητικά σχόλια.

«Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Η Μαίρη Συνατσάκη είπε στη συνέχεια: «Και πολλές φορές σε αυτό θα προσπαθήσω να βρω και κάτι να με βελτιώσει, κάποιο δικό μου λάθος, κάποια δική μου αστοχία. Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες.

Κάποτε με ζόριζε πάρα πολύ αυτό. Πώς δεν θα είμαι ποτέ δυσάρεστη για κάποιον, πώς θα είμαι όσο πιο αγαπητή γίνεται… Τώρα, στα 41 μου, είμαι οκ με τα “σπασμένα αυγά”, με το να μη με συμπαθούν όλοι. Είναι πολύ οκ, δεν με ζορίζει πια».

Μαίρη Συνατσάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ισραήλ: Στόχος για εξόντωση οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Αναστολή πτήσεων της Lufthansa από και προς την Λάρνακα

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία

LIFESTYLE 32 λεπτά πριν

Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει ένα παιδί, το τελευταίο μου φλερτ ήταν μια υπάλληλος γηροκομείου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης στο TikTok: “Προτεραιότητα η προστασία του Κυπριακού Ελληνισμού”

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Αντώνης Κανάκης: Πότε θα ολοκληρωθεί η σεζόν για το “Ράδιο Αρβύλα”