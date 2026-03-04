Μαίρη Συνατσάκη: Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά

«Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες» τόνισε η Μαίρη Συνατσάκη.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε η Μαίρη Συνατσάκη. Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το πώς αντιμετωπίζει πλέον τα αρνητικά σχόλια.

«Είμαι σε μια φάση που ακούω τα αρνητικά σχόλια, χωρίς να ζορίζομαι ψυχικά», είπε αρχικά η Μαίρη Συνατσάκη.

Η Μαίρη Συνατσάκη είπε στη συνέχεια: «Και πολλές φορές σε αυτό θα προσπαθήσω να βρω και κάτι να με βελτιώσει, κάποιο δικό μου λάθος, κάποια δική μου αστοχία. Δεν θέλω πια να είμαι αρεστή στους πάντες.

Κάποτε με ζόριζε πάρα πολύ αυτό. Πώς δεν θα είμαι ποτέ δυσάρεστη για κάποιον, πώς θα είμαι όσο πιο αγαπητή γίνεται… Τώρα, στα 41 μου, είμαι οκ με τα “σπασμένα αυγά”, με το να μη με συμπαθούν όλοι. Είναι πολύ οκ, δεν με ζορίζει πια».