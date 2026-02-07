Μαίρη Συνατσάκη: Έχω κάνει follow την Κατερίνα Καινούργιου και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου

Τέλος μπήκε στην κόντρα της Κατερίνας Καινούργιου με τη Μαίρη Συνατσάκη, καθώς η YouTuber έκανε ξανά follow την παρουσιάστρια στα social media, προσθέτοντας ότι της στέλνει ευχές για την εγκυμοσύνη της.

Το βράδυ της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου ρωτήθηκε για πρόσωπα της τηλεόρασης, αλλά και για το unfollow που είχε κάνει στην Κατερίνα Καινούργιου.

Η YouTuber ανέφερε, ότι πλέον ακολουθεί ξανά την παρουσιάστρια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποια προσωπική επικοινωνία μεταξύ τους σχετικά με το ζήτημα, που είχε προκύψει και την παρεξήγησή τους: «Έκανα follow την Κατερίνα Καινούργιου, μπορείτε να κοιμηθείτε. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου. Δεν περιμένω τίποτα, γιατί είναι στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, αφήστε τη γυναίκα. Θέλω να μην την ενοχλήσουμε».

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκπομπή του Fipster, η Μαίρη Συνατσάκη είχε αναφέρει τον λόγο που είχε κάνει unfollow την παρουσιάστρια, περιγράφοντας πως η απόφασή της συνδέθηκε με ένα απόσπασμα που είχε δει στον αέρα της εκπομπής της. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόταν σε ένα ρεπορτάζ, στο οποίο ρωτούσαν τότε πρώην συντρόφους της Μαίρης Συνατσάκη για την εγκυμοσύνη της: «Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη”. Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά».

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, η Κατερίνα Καινούργιου είχε απαντήσει μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφερόμενη στις συνθήκες που ίσχυαν τότε στην παραγωγή της εκπομπής της, που είχε προβληθεί το σχετικό ρεπορτάζ. Όπως είχε πει: «Επειδή υπήρχε και μια άλλη κατάσταση, από αυτήν που υπάρχει τώρα… Δεν είχα και τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής και δεν είχα εγώ τον πρώτο λόγο στην εκπομπή. Κακώς, θα μου πεις “Κατερίνα μου παρουσιάστρια δεν είσαι;” Κακώς, συμβαίνει και συμβαίνει και σε πάρα πολλούς παρουσιαστές. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει παρουσιαστής πρωινής εκπομπής που βλέπει όλα τα βίντεο πριν παίξουν. Εγώ τουλάχιστον δεν το κάνω, αν υπάρχει κάποιος μπράβο τους, τι να πω. Στην προηγούμενη κατάσταση λοιπόν που υπήρχε, δεν με έπαιρνε να πω και πάρα πολλά. Θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα».