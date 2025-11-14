MENOY

Κώστας Φαλελάκης: Μετά τον θάνατο του Μηνά είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή

THESTIVAL TEAM

Τετ α τετ με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε ο Κώστας Φαλελάκης, το βράδυ της Πέμπτης, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα αργά” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Action 24. Από τη νέα συνέντευξη του ηθοποιού, ωστόσο, δεν απουσίασε η αναφορά στον επί χρόνια σύντροφο του και αείμνηστος ηθοποιό, Μηνά Χατζησάββας.

Ειδικότερα, ο Κώστας Φαλελάκης εξομολογήθηκε εν αρχή πως “το πένθος το έχω ξεπεράσει, γιατί είναι δικό μου. Δεν αφορά στον Μηνά, αφορά εμένα. Είναι δηλαδή δική μου η αναπηρία που μου προκαλεί ο θάνατος του. Με τον Μηνά ήταν δόξα. Δεν με στενοχωρεί καθόλου που το συζητάμε, οποιαδήποτε αναφορά στον Μηνά μου δίνει τεράστια χαρά”.

“Ένας λόγος που είμαι στη ζωή είναι και ο εξής. Μετά την πολιτική τελετή που έγινε, που ήμουν σε μια απελπιστική κατάσταση, όταν πήγα στο σπίτι και έμεινα μόνος, είπα “όχι, θα μείνεις εδώ γιατί έχεις πολλή αγάπη πάνω σου”. Είχα σκεφτεί να αποδημήσω αλλά μετά ντράπηκα που το είπα μετά την τελετή”.

“Δηλαδή εισέπραξα τόση πολλή αγάπη αντανακλαστική. Στον Μηνά απευθυνόταν, άρα ήμουν κληρονόμος και έπρεπε να διαφυλάξω αυτή την κληρονομιά. Κάποιους μήνες μετά την απώλεια, που ήταν μια δύσκολη περίοδος, έτυχε να έχω μια συνεργασία με τη Λίνα Νικολακοπούλου και μου είπε “δεν σε φοβάμαι, μην ανησυχείς, έχεις πολλή αγάπη πάνω σου” διαβλέποντας την κατάσταση μου” παραδέχθηκε, επίσης, ο Κώστας Φαλελάκης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24.

