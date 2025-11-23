MENOY

Κώστας Φαλελάκης: Μετά το θάνατο του Μηνά, υπήρχε βιοποριστικό θέμα, έκανα στο θέατρο ότι δουλειά ερχόταν

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ευαγγελίνα Βόσνου παραχώρησε ο Κώστας Φαλελάκης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές, μετά τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα.

«Αν ως ομοφυλόφιλος δεν έχεις σύμφωνο συμβίωσης ή γάμο, κάποιος μπορεί να σε χλευάσει. Αν όμως έχεις, το βουλώνει. Δεν μπορούσα να πάρω το σώμα του Μηνά, αν συνέβαινε τώρα, θα μπορούσα να το πάρω.

Μετά το θάνατο του Μηνά, υπήρχε βιοποριστικό θέμα και έκανα στο θέατρο ότι δουλειά ερχόταν. Είχα απέραντη ηθική βοήθεια από το περιβάλλον, αλλά όχι οικονομική, μόνο το μεροκάματό μου.

Έπρεπε να πληρώσω 30.000 ευρώ φόρο για το σπίτι που κληρονόμησα από τον Μηνά. Δεν φοβήθηκα μη το χάσω, θα έκανα τα αδύνατα δυνατά για να μη χάσω το σπίτι που πήραμε με τον Μηνά», είπε ο Κώστας Φαλελάκης.

