Κώστας Φαλελάκης για Μηνά Χατζησάββα: Στα όνειρα δεν έχει υπάρξει ποτέ θάνατος, αυτός είναι σε άλλη σχέση, εγώ σε άλλη

Ο Κώστας Φαλελάκης μίλησε στην κάμερα του Buongiorno, με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Γουονανγκάτα» του Άνγκους Τσερίνι. Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Μηνά Χατζησάββα, καθώς και στην εποχή που ζούσε στα Χανιά.

«Στα Χανιά ένιωθα ελεύθερος. Ζούσα μόνος. Είχα αποκοπεί από την οικογένεια. Δεν είχα τις ευλογίες της σε αυτά που ήθελα να κάνω, ακόμα και μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου. Κάνοντας μια αποτίμηση βλέπω ότι η ζωή μου είχε πολλές αφετηρίες και πολλά φινάλε. Περιόδους που τελείωναν βάναυσα», είπε αρχικά ο Κώστας Φαλελάκης.

Στις 30 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 10 δέκα χρόνια από την απώλεια του Μηνά Χατζησάββα. Πώς το βιώνει; «Νιώθω τεράστια χαρά τώρα πια, όταν πλησιάζει αυτή η μέρα. Τα πρώτα χρόνια είχα ένα σφίξιμο. Με κάποιους φίλους που μπορούν να το αντιληφθούν με χιούμορ, κάνουμε όλες τις επετείους. Δηλαδή, την επέτειο που γνωριστήκαμε.

Στα όνειρα δεν έχει υπάρξει ποτέ θάνατος, απλώς έχουμε χωρίσει και μάλιστα τελευταία αυτός είναι σε άλλη σχέση, εγώ σε άλλη σχέση. Ενώ βρισκόμαστε όμως, συνευρισκόμαστε εννοώ, λέω “τώρα εμείς γιατί δεν είμαστε μαζί; Και τώρα τι θες; Έχεις τη σχέση σου; Έχω τη δική μου. Μια χαρά δεν είμαστε”. Ας μιλήσουν οι ψυχολόγοι ή ψυχίατροι γι’ αυτό. Κάπως έτσι τα έχει κουκουλώσει το μυαλό μου», εξομολογήθηκε ο Κώστας Φαλελάκης.