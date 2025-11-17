Κιμ Καρντάσιαν: Τα κλάματα για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου – “Μελετούσα συνεχώς για τέσσερις μήνες”

Ένα βίντεο με τις δυσκολίες που πέρασε επί δυο εβδομάδες μοιράστηκε η Kim Kardashian στα social media. Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας κλείστηκε στο σπίτι της για να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας, στις οποίες τελικά απέτυχε

«Είμαι τόσο κουρασμένη, και είναι σαν κάθε φορά που νιώθω ότι είμαι ένα βήμα μπροστά, κάτι συμβαίνει και προσπαθεί να με εμποδίσει να το κάνω αυτό» ακούγεται να λέει με κλάματα η Kim Kardashian.

«Ένα μέρος μου θέλει να σταματήσει. Νιώθω [σαν] να πρόκειται να εκραγεί το μυαλό μου. Μελετούσα συνεχώς για τέσσερις μήνες, ακύρωσα όλες τις δουλειές μου, δεν δέχομαι τηλεφωνήματα για δουλειά, δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να είμαι μαμά και να μελετώ» προσθέτει η ίδια στο βίντεο στο οποίο περιγράφεται πώς προετοιμάστηκε για τις εξετάσεις.

«Έχω μοιραστεί τόσο πολύ από αυτό το ταξίδι μαζί σας, και αυτό το καλοκαίρι κατέγραψα μερικές από τις δύο τελευταίες εβδομάδες της μελέτης – τα σκαμπανεβάσματα και όλα όσα συνέβησαν στο μεταξύ. Στις 7 Νοεμβρίου, έμαθα ότι δεν πέρασα τις εξετάσεις. Ήταν απογοητευτικό, αλλά δεν ήταν το τέλος. Αυτό το όνειρο σημαίνει πάρα πολλά για μένα για να το εγκαταλείψω, οπότε θα συνεχίσω να μελετώ, να μαθαίνω και να προσπαθώ μέχρι να το πετύχω» έγραψε η Kim Kardashian στη λεζάντα της ανάρτησής της.