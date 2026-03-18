Κατερίνα Καινούργιου: Συζητάω με τον άντρα μου ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής τα όσα σκέφτεται και συζητάει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή για τον παιδί που περιμένει.

Η εγκυμονούσα παρουσιάστρια του ALPHA το πρωί της Τετάρτης (18.03.2026) δήλωσε on air ότι δεν επιθυμεί να βάλει την κόρη της στα social media, τουλάχιστον μέχρι κάποια ηλικία. Όπως υπογράμμισε η Κατερίνα Καινούργιου διαφωνεί με τη στάση αυτών των γονέων διότι φοβάται τις συνέπειες.

«Πολλές φορές φίλες μου και κουμπάρες μου βάζουν τα παιδάκια τους στα social. Εγώ έχω αρχίσει λίγο και διαφωνώ. Αν έχω την έγκριση του γονέα, θα το βάλω.

Αλλά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι και συζητάω με τον άντρα μου ότι δε θα ήθελα ποτέ να βάλω το παιδάκι μου στα social, μέχρι κάποια ηλικία τουλάχιστον, γιατί φοβάμαι αυτό που μπορεί να γίνει μετά.

«Και μπλερ να βάλεις, υπάρχουν εφαρμογές με τη βοήθεια του AI που μπορεί να γδύσουν παιδάκια», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.

