Ιεροκλής Μιχαηλίδης: “25 χρονών και ρεμάλι, δεν είσαι ο καλύτερος γονέας”

THESTIVAL TEAM

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA το πρωί του Σαββάτου 25/10. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για το γεγονός ότι έγινε σε μικρή ηλικία πατέρας δίχως να έχει την απαραίτητη ωριμότητα για το μεγάλωμα ενός παιδιού.

«Το θετικό είναι ότι μεγαλώνεις με το παιδί σου. Είσαι πολύ κοντά ηλικιακά κι υπάρχει κατανόηση κι ανοιχτό μυαλό, αλλά δεν είσαι ώριμος να του αφιερώσεις όλον αυτόν τον χρόνο. Οι φίλοι μου έβγαιναν κι εγώ ήμουν κοντά στο παιδί. Συναισθηματικά ήμουν καλός πατέρας, αλλά όχι τόσο παρών όσο έπρεπε. Ήταν χρονιές που έπρεπε να δουλέψω σκληρά.» είπε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

«Από τότε έχουμε άριστη σχέση. Απλά αν είχες άλλη ωριμότητα κι είσαι χορτάτος, θα ήταν καλύτερα για το παιδί σου. 25 χρονών και ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός. Έχεις πολύ νοιάξιμο» αποκάλυψε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης αναφέρθηκε και στην παράσταση «Το όνομα» στο θέατρο Αθηνά, στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Υποδύομαι τον έξυπνο καθηγητή πανεπιστήμιου που διδάσκει φιλοσοφία. Έρχεται ο άλλος ο «γιάπης» τον οποίο υποδύεται ο Κρατερός Κατσούλης, και κάνει ένα αστείο και γίνεται χαμός. Είναι ευφυέστατο έργο», είπε για την παράσταση.

Για τους «Άγαμους Θύται» ανέφερε: «Είναι πολύ βαρύ για μένα πλέον, είναι μεγάλο το σχήμα, δεν είναι ευέλικτο, δεν υπάρχουν χώροι, δεν βγαίνει η παραγωγή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο τηλεοπτικά, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Η τηλεόρασή με απέτρεψε κυρίως λόγω της παραγωγής».

Ιεροκλής Μιχαηλίδης

