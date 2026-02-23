Η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε gender reveal party στη δεξίωση του γάμου της κι ανακάλυψε ότι περιμένει αγοράκι

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η Μπάγια Αντωνοπούλου και την Κυριακή (22/02) αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο αγαπημένος της παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων. Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση, όπου η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης έκαναν ταυτόχρονα και gender reveal party.

Κόβοντας, λοιπόν, τη γαμήλια τούρτα τους, ανακάλυψαν ότι το εσωτερικό της ήταν γαλάζιο και έμαθαν με τον πιο γλυκό τρόπο ότι το μωράκι που περιμένουν είναι αγοράκι.