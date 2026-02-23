MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε gender reveal party στη δεξίωση του γάμου της κι ανακάλυψε ότι περιμένει αγοράκι

|
THESTIVAL TEAM

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγο καιρό η Μπάγια Αντωνοπούλου και την Κυριακή (22/02) αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, ενώπιον Θεού και ανθρώπων.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο αγαπημένος της παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ και Προφήτη Ηλία Πεντέλης, παρουσία των αγαπημένων τους προσώπων. Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση, όπου η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης έκαναν ταυτόχρονα και gender reveal party.

Κόβοντας, λοιπόν, τη γαμήλια τούρτα τους, ανακάλυψαν ότι το εσωτερικό της ήταν γαλάζιο και έμαθαν με τον πιο γλυκό τρόπο ότι το μωράκι που περιμένουν είναι αγοράκι.

Μπάγια Αντωνοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Συναγερμός στην Καβάλα: Φωτιά σε αλιευτικό σκάφος

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη: Αν έρθει ποτέ ο Νίκος Μουτσινάς έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Δημήτρης Πανόπουλος: Έχω ερωτευθεί κεραυνοβόλα, έχω πει μεγάλα λόγια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος που έκανε βόλτες με κλεμμένο δίκυκλο στο κέντρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λαμία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι για τρίτη συνεχόμενη μέρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χαμός για μια λαγάνα έξω από φούρνο στην Τούμπα – Δείτε φωτό