Η Μόνικα Μπελούτσι φωτογραφήθηκε με την 15χρονη κόρη της για την ιταλική Vogue

Μαζί με τη μικρότερη κόρη της φωτογραφήθηκε η Μόνικα Μπελούτσι για την ιταλική Vogue.

Στο εξώφυλλο της Vogue Italia εμφανίζεται η 61χρονη ηθοποιός μαζί με τη μικρότερη κόρη της, Λεονί Κασέλ, σε μια φωτογράφιση που συνδυάζει στοιχεία υψηλής μόδας, παράλληλα με τη σχέση μητέρας και κόρης.

Η Μπελούτσι μοιράστηκε στιγμές στον φακό μαζί με τη 15χρονη κόρη της, σε μια ενότητα φωτογραφιών που αναδεικνύει τόσο την αισθητική της μόδας όσο και τον δεσμό τους.

Στις εικόνες, η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα γκρι πουλόβερ, συνδυασμένο σε μερικές λήψεις με ποδιά. Το σύνολο αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας, διατηρώντας παράλληλα μια πιο χαλαρή, καθημερινή κομψότητα. Η Λεονί Κασέλ πόζαρε με φλοράλ σχέδια και πιο casual outfit, μόνη, αλλά και μαζί με τη μητέρα της.

