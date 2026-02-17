Η Μάιλι Σάιρους επιστρέφει με ένα αφιέρωμα για τα 20 χρόνια της Χάνα Μοντάνα: Θα είναι πάντα μέρος αυτού που είμαι, δήλωσε

Η Μάιλι Σάιρους θα επιστρέψει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, αφού η Disney ανακοίνωσε ότι ετοίμασε ένα επετειακό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια της σειράς «Χάνα Μοντάνα». Το ειδικό αυτό πρόγραμμα θα «γιορτάσει τη θρυλική σειρά που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά — ακριβώς δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο της στο Disney Channel».

Η Σάιρους θα συμμετάσχει στο αφιέρωμα, το οποίο θα γυριστεί μπροστά σε ζωντανό κοινό, δίνοντας μια αποκλειστική συνέντευξη στην οικοδέσποινα του podcast «Call Her Daddy», Άλεξ Κούπερ. Η συζήτηση θα «προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη δημιουργία ενός από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας και στη διαχρονική επίδραση που είχε η σειρά και η ηρωίδα στους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, η Σάιρους θα ξαναθυμηθεί τη μουσική και τις αξέχαστες στιγμές της σειράς, ενώ ορισμένα από τα εμβληματικά σκηνικά θα αναβιώσουν, όπως η ντουλάπα της Χάνα Μοντάνα και το σαλόνι της οικογένειας Στιούαρτ. Οι θαυμαστές θα δουν επίσης αρχειακό υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ ξανά.



«Η “Χάνα Μοντάνα” θα είναι πάντα μέρος αυτού που είμαι. Αυτό που ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά έγινε μια κοινή εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή μου και τη ζωή τόσων θαυμαστών, και θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτή τη σύνδεση», ανέφερε η Σάιρους σε ανακοίνωσή της. «Το γεγονός ότι εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Αυτό το “Hannahversary” είναι ο δικός μου τρόπος να γιορτάσω και να ευχαριστήσω τους θαυμαστές που στάθηκαν στο πλευρό μου για 20 χρόνια».

Ο Άγιο Ντέιβις, πρόεδρος του Disney Branded Television, δήλωσε: «Η “Χάνα Μοντάνα” άνοιξε την πόρτα σε τόσους θαυμαστές να ονειρευτούν μεγάλα, να τραγουδήσουν δυνατά και να αγκαλιάσουν κάθε πλευρά του εαυτού τους, γι’ αυτό και η κληρονομιά του συνεχίζει να λάμπει μέσα στις γενιές. Η συνεργασία με τη Μάιλι για αυτό το αφιέρωμα είναι ένα όνειρο, και θέλουμε να είναι ένα γράμμα αγάπης προς τους θαυμαστές, που παραμένουν το ίδιο παθιασμένοι σήμερα όπως και όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα πριν από σχεδόν 20 χρόνια».



Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα πριν από δύο δεκαετίες, αφηγείται τη διπλή ζωή μιας έφηβης που είναι ταυτόχρονα ποπ σταρ και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, εκτοξεύοντας την καριέρα της Σάιρους. Η τραγουδίστρια πρωταγωνιστούσε μαζί με τον πατέρα της Μπίλι Ρέι Σάιρους, την Έμιλι Όσμεντ, τον Μίτσελ Μάσο και τον Τζέισον Έρλς. Στη σειρά εμφανίστηκαν επίσης πολλοί διάσημοι ως guest, όπως η Ντόλι Πάρτον, οι Jonas Brothers και η Σελένα Γκόμεζ.

Μέχρι σήμερα, ο κατάλογος της «Χάνα Μοντάνα» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από μισό δισεκατομμύριο ώρες προβολής παγκοσμίως στο Disney+. Με τη μουσική να κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά, η υποψήφια για Emmy παραγωγή κατέκτησε 14 πλατινένιους και 18 χρυσούς δίσκους διεθνώς.

Το «Hannah Montana 20th Anniversary Special» θα είναι διαθέσιμο στο Disney+ από τις 24 Μαρτίου.

