Η Δανάη Μπάρκα για τον σύντροφό της: Με κάνει να γελάω πολύ, μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο

Καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν σήμερα η Δανάη Μπάρκα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον σύντροφό της.

«Είμαι καλά! Αλλιώς δεν θα μπορούσα να δημοσιοποιήσω κάτι, το οποίο έχω αμφιβολίες ή δεν νιώθω 100% καλά. Αλλά εκτός από το ότι νιώθω καλά, νομίζω ότι όσο μεγαλώνω, αρχίζω και σκέφτομαι περισσότερο να κάνω αυτό που θέλω και όχι αυτό που πρέπει», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Η Δανάη Μπάρκα πρόσθεσε στη συνέχεια: «Πιο παλιά μπορεί να ήθελα κι άλλες στιγμές να ανεβάσω κάτι, όχι μόνο για την προσωπική μου ζωή, αλλά γενικά, και να έλεγα όχι, γιατί θα πουν, θα σχολιάσουν κλπ… Όσο μεγαλώνω θέλω να αποτινάσσω από πάνω μου τα πρέπει και να κάνω αυτό που νιώθω εγώ εκείνη τη στιγμή ότι με οδηγεί η σκέψη μου, η καρδιά μου και η ανεμελιά μου. Οπότε, ναι, νιώθω πιο χαλαρή».

Σε ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού για το τι την κέρδισε στον σύντροφό της, η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα, το να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε καταστάσεις. Με κάνει πολύ να γελάω!».