LIFESTYLE

Η αγωνία της Εριέττας Κούρκουλου για τα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια στο Ντουμπάι

|
THESTIVAL TEAM

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους για να φύγουν και να ξεφύγουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται ακόμα. Για αυτά τα πλάσματα αγωνιά πολύς κόσμος, ανάμεσά τους και η Εριέττα Κούρκουλου.

Ενώ οι οργανώσεις για τα ζώα προσπαθούν να βρουν καταφύγια, πολύς κόσμος έχει κινητοποιηθεί, δημοσιεύοντας το πρόβλημα στα social media. Η Εριέττα Κούρκολου, που είναι γνωστή φιλόζωη και vegan, αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μία έκκληση της Ολίβιας Σαχινίδου για τους σκύλους και τις γάτες που εγκαταλείπουν στο Ντουμπάι.

«Καλημέρα σε όλους. Ξέρω ότι αυτό το προφίλ αφορά κυρίως τη δουλειά μου και το beauty, σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ κάτι διαφορετικό αλλά πολύ σημαντικό μαζί σας που, δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου στα ΜΜΕ μέχρι στιγμής.

Περίπου 50 Έλληνες, μέσα σε αυτούς κι ένας δικός μου άνθρωπος, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι μαζί με τα κατοικίδιά τους, γιατί οι πτήσεις επαναπατρισμού που πραγματοποιούνται δεν δέχονται κατοικίδια. Η μόνη λύση που τους προτείνουν, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι να αφήσουν τα κατοικίδιά τους εκεί και να φύγουν.

Ξέρω ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που με ακολουθούν εδώ, υπάρχουν δημοσιογράφοι, άνθρωποι από ΜΜΕ και πολλοί που έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τέτοια θέματα.

Σας παρακαλώ, αν ανήκετε σε αυτούς, διαβάστε προσεκτικά τα επόμενα stories. Αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να αναδειχθεί ή να βοηθηθεί αυτή η κατάσταση, θα το εκτιμούσα πραγματικά πολύ.

Εριέττα Κούρκουλου

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε ή για να σας φέρω σε επαφή, στείλτε μου DM», έγραφε η ανάρτηση της Ολίβιας Σαχινίδου που έκανε repost στον λογαριασμό της η Εριέττα Κούρκουλου. 

Εριέττα Κούρκουλου Ντουμπάι

