Η Αγγελική Ηλιάδη για την αποκάλυψη περί κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: Δεν φοβάμαι πια, νιώθω περήφανη που μίλησα

Ένα νέο ηχηρό μήνυμα θέλησε να περάσει η Αγγελική Ηλιάδη σχετική με την αποκάλυψη που έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δεχόταν κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μέσω του Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό της, τονίζοντας ότι όσα είπε για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη τα έχουν δει και άλλοι άνθρωποι που ήταν δίπλα της εκείνο το διάστημα.

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δε φοβάμαι.

Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της.

Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες», ανέφερε στη συνέχεια.

«Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια», πρόσθεσε η Αγγελική Ηλιάδη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Δ. Καλαμαριάς: Έκκληση στους δημότες να μην απορρίπτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους – “Προέκυψε βλάβη στο ΚΔΑΥ Θέρμης”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Παπαθανάσης: Eγκρίθηκαν 20 Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2026-2030

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο της κύρωσης των μέτρων για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης για πέντε ώρες αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Μπαλί: Γαλλίδα influencer συνελήφθη γιατί προσπάθησε να γυρίσει πορνό – Κινδυνεύει με 10 χρόνια φυλάκιση

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης: Λίγο πολύ ξέραμε τον κλοιό που είχε δημιουργήσει γύρω από την Αγγελική Ηλιάδη ο Μπάμπης Λαζαρίδης