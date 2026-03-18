Η Αγγελική Ηλιάδη για την αποκάλυψη περί κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: Δεν φοβάμαι πια, νιώθω περήφανη που μίλησα

Ένα νέο ηχηρό μήνυμα θέλησε να περάσει η Αγγελική Ηλιάδη σχετική με την αποκάλυψη που έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δεχόταν κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Η γνωστή τραγουδίστρια μέσω του Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό της, τονίζοντας ότι όσα είπε για την κακοποίηση που υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη τα έχουν δει και άλλοι άνθρωποι που ήταν δίπλα της εκείνο το διάστημα.

«Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει εσείς οι γυναίκες. Με πάρα πολλές μιλούσα μέχρι αργά χθες βράδυ. Έχω ακούσει πάρα πολλές δικές σας, προσωπικές ιστορίες, και με έχετε συγκινήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής: δεν φοβάμαι πια να μιλήσω. Παλιά φοβόμουν, τώρα πια δε φοβάμαι.

Επίσης, θέλω να σας πω ότι, έχω πάρα πολλούς ανθρώπους δίπλα μου που ξέρουν γεγονότα και πράγματα, έχουν περάσει μαζί μου καταστάσεις παλιότερα και γνωρίζουν και τις λεπτομέρειες», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Καλό θα ήταν, αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση και μιλάνε, είτε είναι καλεσμένοι, είτε βρίσκονται σε πάνελ είτε οτιδήποτε να προσέχουν τι λένε. Δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να αποτρέπουμε μια γυναίκα από το να μιλήσει για κακοποίηση, για το πόσο δύσκολα έχει περάσει, για το πόσο έχει βασανιστεί στη ζωή της.

Δεν φοβάμαι πια να πω τις αλήθειες. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Ακόμη κι αν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, τώρα το ένιωσα, τώρα το έκανα και μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο περήφανη για τον εαυτό μου, γυναίκες μου αγαπημένες», ανέφερε στη συνέχεια.

«Να κάνετε το ίδιο. Να μη φοβάστε τίποτα και κανέναν. Η αλήθεια, είναι πάντα η αλήθεια», πρόσθεσε η Αγγελική Ηλιάδη.