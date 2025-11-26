Γιώργος Λιάγκας κατά Μπισμπίκη: Εγώ που σε στήριξα και ανταλλάξαμε και μηνύματα; Ε όχι ρε Βασίλη

Όσα ανέφερε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο “Στούντιο 4” σχολίασαν το πρωί της Τετάρτης (26/11) ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 καταφέρθηκε εναντίον του γνωστού ηθοποιού, κάνοντας λόγο για “άδικο τσουβάλιασμα” και αντιπαραβάλλοντας το σχετικό πρόσφατο παράδειγμα της Δήμητρας Ματσούκα.

«Ο συμπαθής Βασίλης Μπισμπίκης τα έχει λίγο συγκεχυμένα στο μυαλό του και κάνει ένα άδικο τσουβάλιασμα. Δεν είμαστε όλοι “πρωινάδικα”, το ότι είμαστε 10 εκπομπές στην ίδια ζώνη δεν σημαίνει ότι όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά. Δεν είναι ωραίο να τσουβαλιάζουμε, είναι κακό. Αυτό δηλαδή που ο ίδιος κατηγορεί ότι του κάνουν, δεν είναι ωραίο να το κάνει και εκείνος», ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το ότι μία εκπομπή ήταν αυτή που βγήκε και ξεκίνησε το θέμα με την κυρία Παππά… τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μου “πρωινάδικο” εμείς βγήκαμε και το καυτηριάσαμε, είπαμε ότι είναι φίλοι και το “κόψαμε”. Άλλοι το ξεκίνησαν αυτό το παιχνιδάκι και δεν ήταν τα “πρωινάδικα” αλλά το διαδίκτυο, εκεί έγινε το πανηγύρι. Άρα, λοιπόν, μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους και πράγματα», σημείωσε εμφανώς ενοχλημένος ο παρουσιαστής.

«Είπε, επίσης, ότι δεν θέλει να τον παίζουν οι πρωινές εκπομπές. Σε όλο τον κόσμο οι ηθοποιοί απασχολούν και κάποιοι επιλέγουν να ζουν μια ζωή μπροστά στα “φώτα”. Όταν επιλέγεις να είσαι δίπλα σε μία πολύ γνωστή τραγουδίστρια και τη σχέση αυτή δεν την κρατάτε για εσάς αλλά το κάνετε πολύ εξωστρεφές… περιμένεις, ρε Βασίλη, ότι αυτό δεν θα το παίξουν παντού; Πες μου μία εκπομπή που δεν έχει ασχοληθεί με αυτή την πλάκα, αν χορεύεις ή όχι καλό ζεϊμπέκικο στη Δέσποινα. Δεν γίνεται. Δυστυχώς, η τηλεόραση θα ασχοληθεί και με τη “στραβή” σου», τόνισε σε ευθύ λόγο ο Γιώργος Λιάγκας προς τον ηθοποιό.

«Εγώ που σε στήριξα και μου είπες ότι το εκτιμάς, άκουσα τα εξ αμάξης. Βγαίνει η Ματσούκα, ζητάει συγγνώμη, βλέπεις να ασχολείται κανένας; Το έκλεισε το θέμα. Άρα, δεν είναι δυο μέτρα και δυο σταθμά. Εσύ, Βασίλη, βγήκες έξω από τα δικαστήρια την άλλη μέρα και μάλωσες τους δημοσιογράφους, κούνησες το δάχτυλο.

Η Ματσούκα κάλεσε όλες τις εκπομπές και είπε την αλήθεια της, δεν φώναξε τους φίλους δημοσιογράφους 100 μέτρα από την απεργία πείνας του Ρούτσι. Ε όχι ρε Βασίλη! Τα μέτρα και τα σταθμά τα ορίζουμε εμείς, είναι και οι δικοί μας χειρισμοί που ξεσηκώνουν αντιδράσεις κάποιες φορές», επισήμανε κλείνοντας τον σχολιασμό του ο Γιώργος Λιάγκας.