MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

​Γιάννης Ζουγανέλης: Οι γυναίκες πρέπει να αφήσετε πίσω οποιαδήποτε φαλλοκρατική και ανδροκρατική αντίληψη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Ζουγανέλης, αυτή την εβδομάδα, στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε αφενός στα βήματα της κόρης του, Ελεωνόρας στον θεατρικό χώρο και αφετέρου στα 45 χρόνια της κοινής πορείας με την σύζυγο του.

Πιστεύετε ότι η κόρη σας ξεκινάει μια καριέρα ηθοποιού ενδεχομένως;

Η Ελεωνόρα είναι ηθοποιός, για όσους δεν το ξέρουν. Έχει παίξει σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Εθνικού θεάτρου, υποδυόμενη την Εντίθ Πιαφ. Έχει, επίσης, παίξει τη Μελίνα Μερκούρη στο Ηρώδειο, με την έγκριση του Χατζιδάκι – του εξαιρετικού φίλου μας, του γιου Χατζιδάκι, του Γιώργου. Και στο “Η εκατομμυριούχος” στο Παλλάς.

Με τη σύζυγο πως είστε;

Μια χαρά. Είμαστε 45 χρόνια μαζί. Αποδεχόμαστε ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. Σεβασμός και προχωράμε. Είναι μια καλή μάνα και σύντροφος. Είναι στήριγμα της Ελεωνόρας και πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον επικοινωνίας και με εμένα, αλλά κυρίως με τη μάνα της, γιατί αλλιώς μπορούν να συνεννοηθούν δυο γυναίκες – περισσότερο από τους άνδρες. Η γυναίκα έχει τη μήτρα. Η γυναίκα προχωράει τη ζωή.

Η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να προστατεύεται. Και οι γυναίκες πρέπει να πάρετε τα πά​νω σας, να απαιτήσετε τη ζωή σας και ​να αφήσετε πίσω την οποιαδήποτε φαλλοκρατική και ανδροκρατική αντίληψη.

Γιάννης Ζουγανέλης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

