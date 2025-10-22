MENOY

Γιάννης Ζουγανέλης για Διονύση Σαββόπουλο: “Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου, φύγανε κομμάτια από την ψυχή μου”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε ηλικία 81 ετών πέθανε ο κορυφαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος τις τελευταίες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο καρδιολογικό τμήμα.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

«Δεν θα μιλήσω για τον συνεργάτη Σαββόπουλο. Είμαι συγκλονισμένος, έφυγε ένας θεμέλιος λίθος όχι μόνο της μουσικής αλλά και της ποίησης, της ζωής, με την αιχμηρότητά του φύγανε όνειρα. Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου. Φύγανε κομμάτια από την ψυχή μου», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

