Γιάννης Ζουγανέλης: Έγραψαν κάτω από τη φωτογραφία μας ειρωνικά “τα κατάφερες, τους πέθανες όλους” και με σόκαρε αυτό

Ο Γιάννης Ζουγανέλης φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής “Τζενερέισον ΣΚ” και αναφέρθηκε στη διαχείριση των απωλειών αγαπημένων του προσώπων καθώς και στην επικοινωνία του κακού που δυστυχώς πρωταγωνιστεί στις μέρες μας.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Ζουγανέλης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “θα μου επιτρέψεις να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να μοιραστώ κάτι που με σόκαρε. Έχω υποστεί πολλές απώλειες συνεργατών όπως ο Σάκης Μπουλάς, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Διονύσης Σαββόπουλος”.

“Συμμετείχα κάποτε σε μια εκπομπή που έκανε το BBC αφιερωμένη στον Σαββόπουλο που τον αποκαλούσαν έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του ’60. Τι με σόκαρε; Στο διαδίκτυο υπήρχε μια εικόνα από τη συνεργασία με τον Σαββόπουλο που ήμουν στη φωτογραφία εγώ, ο Σάκης, ο Λαυρέντης και ο Σαββόπουλος”.

“Από κάτω έγραφαν, με ειρωνικό τρόπο, “α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους”. Αυτό εμένα με σοκάρει. Με σοκάρει αυτή η αυθαιρεσία που συμβαίνει τώρα και το να επικοινωνείς το κακό με αυτόν τον τρόπο” συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιάννης Ζουγανέλης στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με την Κέλλυ Βρανάκη στην ΕΡΤ.