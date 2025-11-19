MENOY

Γιάννης Τσιμιτσέλης για Δανάη Μπάρκα: Αν δηλώσει ότι θα παντρευτεί, θα σκεφτώ αν θέλω να γίνω κουμπάρος

THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Τετάρτης στο πρόγραμμα του STAR.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε αφενός για την έκπληξη που δέχθηκε on air από την καλή του φίλη, Δανάη Μπάρκα στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα” όσο και για τις φήμες περί γάμου της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε αρχικά πως “πήγαμε στα μέρη της Δανάης Μπάρκα οπότε… έκανε ρεπορτάζ η ίδια! Δεν ήξερα ότι θα πάμε εκεί πέρα, στο χωριό της και στην παραλία. Δεν μπορώ όμως να πω με ποιους πάει στο χωριό της, είναι μυστικό”.

“Είναι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι αυτοί που πάει εκεί. Πολύ σημαντικοί. Δεν μπορώ όμως να πω γιατί είναι πάρα πολύ kinky αυτό, θα τα πει η ίδια όταν θα έρθει η ώρα. Νομίζω ότι θα κάνει κάποιο διάγγελμα, κάτι θα κάνει. Η Δανάη είναι μια χαρά και μια χαρά θα είναι ό,τι και να κάνει”.

“Θα ήθελες να είσαι κουμπάρος της, μελλοντικά, αν αποφασίσει να παντρευτεί με το καλό;” ρωτήθηκε, τότε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για να τοποθετηθεί ως εξής στην κάμερα του ψυχαγωγκού μαγκαζίνο του STAR.

“Δεν ξέρω αν θέλει να παντρευτεί! Δεν ξέρω. Έχει δηλώσει ότι θέλει να παντρευτεί; Άμα το πει η ίδια, τότε θα σκεφτώ και γω. Να το πει πρώτα και μετά”.

