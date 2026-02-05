MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Στάνκογλου: Ακόμα κάνω δουλειές για τα χρήματα και δεν ντρέπομαι που το λέω

|
THESTIVAL TEAM

Οικονομικοί λόγοι εξακολουθούν να επηρεάζουν μέρος των επαγγελματικών επιλογών του Γιάννη Στάνκογλου, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το ότι ακόμη αναλαμβάνει δουλειές «για τα χρήματα» όπως είπε.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, τόνισε ότι θεωρεί απολύτως φυσιολογικό το να δουλεύει με κίνητρο τις οικονομικές απολαβές. Παράλληλα, πρόσθεσε, πως επιθυμεί στο τέλος κάθε χρονιάς να έχει εργαστεί για ένα πρότζεκτ, το οποίο δεν έγινε αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους.

Όπως είπε: «Ακόμα κάνω δουλειά για τα χρήματα. Ποιος δεν κάνει δουλειά για τα χρήματα; Δεν ντρέπομαι που το λέω αυτό. Απλά πάντα θέλω στο τέλος της χρονιάς να λέω ότι έκανα και κάτι το οποίο δεν ήταν για αυτό μόνο».

Δείτε το βίντεο

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι παρά το διάλειμμα που έκανε από το θέατρο, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του εκτός αυτού: «Παίρνω τις ανάσες μου, παίρνω δύναμη από τα παιδιά μου, παίρνω δύναμη κι από τη δουλειά μου, όταν κάνω κάτι το οποίο το γουστάρω. Δεν γίνεται να πω εντελώς στοπ στο θέατρο. Νομίζω ότι αν σταματήσω εντελώς, τρία τέσσερα χρόνια θέατρο, ότι θα είμαι νεκρός».

Γιάννης Στάνκογλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η ασφάλεια στις εργασιακές συνθήκες και τα εργασιακά δικαιώματα, είναι χρέος του κράτους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ρίτσαρντ Σιάο: Να πετύχουμε όσα έκανε ο Άρης στο παρελθόν, από εμένα να περιμένετε να δίνω το 100%

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Δεν πίστευα ότι θα είμαι ζωντανή, με είχαν ξοφλημένη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο η κηδεία του Γιώργου Παρχαρίδη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

ΧΑΛΑΡΑ 15 ώρες πριν

Αυτά είναι τα χρώματα που φορούν συχνότερα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, σύμφωνα με την Ψυχολογία