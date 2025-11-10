“Φωτιά” η Κιμ Καρντάσιαν στο πάρτι της Κένταλ – Το εντυπωσιακό ανθρακί μπικίνι που “απογείωσε” το Instagram

Φωτογραφίες-«φωτιά» από την απόδρασή της σε ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική κοινοποίησε η Κιμ Καρντάσιαν στο Instagram τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Στα στιγμιότυπα, η Κιμ Καρτνάσιαν φαίνεται με ένα εντυπωσιακό ανθρακί μπικίνι απολαμβάνοντας τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα με αφορμή το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ, δείχνοντας μια πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Καρντάσιαν δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, ωστόσο φαίνεται πως η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας δεν άφησε την απογοήτευση να σταθεί εμπόδιο στη διάθεσή της.