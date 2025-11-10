MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

“Φωτιά” η Κιμ Καρντάσιαν στο πάρτι της Κένταλ – Το εντυπωσιακό ανθρακί μπικίνι που “απογείωσε” το Instagram

|
THESTIVAL TEAM

Φωτογραφίες-«φωτιά» από την απόδρασή της σε ιδιωτικό νησί στην Καραϊβική κοινοποίησε η Κιμ Καρντάσιαν στο Instagram τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Στα στιγμιότυπα, η Κιμ Καρτνάσιαν φαίνεται με ένα εντυπωσιακό ανθρακί μπικίνι απολαμβάνοντας τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα με αφορμή το πάρτι γενεθλίων της Κένταλ Τζένερ, δείχνοντας μια πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Καρντάσιαν δεν πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, ωστόσο φαίνεται πως η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας δεν άφησε την απογοήτευση να σταθεί εμπόδιο στη διάθεσή της.

Κιμ Καρντάσιαν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Η Έλενα Ράπτη στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που ο Μητσοτάκης αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να τον προσγειώσει

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα – Ανήλικο το ένα θύμα

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Αποφυλακίζεται ο Νικολά Σαρκοζί μετά από 20 μέρες στη φυλακή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εθνική Ελλάδας: Επίσημη η κλήση του Τεττέη, επέστρεψε και ο Μπακασέτας αντί του Κωνσταντέλια

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία: “Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη”