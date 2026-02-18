MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Φωτεινή Μπαξεβάνη: Δεν γνώριζα για την κατάσταση της υγείας της Καίτης Κωνσταντίνου

|
THESTIVAL TEAM

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου μίλησε για ακόμα μία φορά η συνάδελφό της και συμπρωταγωνίστριά της στα «Εγκλήματα», Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Για τη συμμετοχή που είχε στην επιτυχημένη σειρά «Εγκλήματα» του ΑΝΤ1 αλλά και για την πρόσφατη απώλεια της συναδέλφου της, Καίτης Κωνσταντίνου μίλησε η Φωτεινή Μπαξεβάνη στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

«Όταν έπαιξα στα “Εγκλήματα”, δούλευα ήδη 7-8 χρόνια στο θέατρο. Πήγα στη σειρά για ένα γκεστ επειδή δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να πάει η ηθοποιός που ήταν να το κάνει. Πήγα λοιπόν, πέρασα καταπληκτικά, άρεσα και σε εκείνους και τελικά τον έκαναν μόνιμο τον ρόλο», αποκάλυψε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός το πρωινό της Τετάρτης (18/02).

«Αν θα προσέξετε, στους τίτλους αρχής, δεν είμαι στο μόνιμο καστ ενώ έχω παίξει, πλην ένα ή δύο, σε όλα τα επεισόδια. Ακριβώς γιατί προέκυψε στην πορεία. Καμιά φορά, αν έχω τον χρόνο και τύχει να πέσει η σειρά μπροστά μου, θα την χαζέψω σε επανάληψη. Θα θυμηθώ τι ωραία που περνάγαμε, την Καιτούλα που λείπει σε όλους μας», πρόσθεσε.

«Δεν γνώριζα για την κατάσταση της υγείας της, το τελευταίο διάστημα, όχι. Μάλιστα δούλευε κιόλας και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πολύ δυνατός άνθρωπος, άνθρωπος της ζωής», συμπλήρωσε, ακόμα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR.

Φωτεινή Μπαξεβάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σαρωτικός ο Ηρακλής “διέλυσε” με 93-65 την Μύκονο και “πέταξε” για τα ημιτελικά του Κυπέλλου

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ: “Ο ΟΗΕ βρίσκεται σε φάση μετάβασης – H ευθύνη ανήκει στα 193 κράτη-μέλη”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τρίκαλα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Ξανά έξω από το δικαστήριο εργαζόμενοι για συμπαράσταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χρήστος Μάστορας: “Είμαι εδώ για να αναλάβω τις ευθύνες μου” – Τέταρτη αναβολή στη δίκη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σοβαρές ζημιές από τον δυνατό Βαρδάρη στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Θαλάσσιων Αθλημάτων – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Καβάλα: Θα ξεθάψουν 150 σορούς γιατί δεν έλιωσαν λόγω του ειδικού τρόπου ταφής θανόντων από Covid