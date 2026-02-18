Φωτεινή Μπαξεβάνη: Δεν γνώριζα για την κατάσταση της υγείας της Καίτης Κωνσταντίνου

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου μίλησε για ακόμα μία φορά η συνάδελφό της και συμπρωταγωνίστριά της στα «Εγκλήματα», Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Για τη συμμετοχή που είχε στην επιτυχημένη σειρά «Εγκλήματα» του ΑΝΤ1 αλλά και για την πρόσφατη απώλεια της συναδέλφου της, Καίτης Κωνσταντίνου μίλησε η Φωτεινή Μπαξεβάνη στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη.

«Όταν έπαιξα στα “Εγκλήματα”, δούλευα ήδη 7-8 χρόνια στο θέατρο. Πήγα στη σειρά για ένα γκεστ επειδή δεν μπόρεσε τελευταία στιγμή να πάει η ηθοποιός που ήταν να το κάνει. Πήγα λοιπόν, πέρασα καταπληκτικά, άρεσα και σε εκείνους και τελικά τον έκαναν μόνιμο τον ρόλο», αποκάλυψε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός το πρωινό της Τετάρτης (18/02).

«Αν θα προσέξετε, στους τίτλους αρχής, δεν είμαι στο μόνιμο καστ ενώ έχω παίξει, πλην ένα ή δύο, σε όλα τα επεισόδια. Ακριβώς γιατί προέκυψε στην πορεία. Καμιά φορά, αν έχω τον χρόνο και τύχει να πέσει η σειρά μπροστά μου, θα την χαζέψω σε επανάληψη. Θα θυμηθώ τι ωραία που περνάγαμε, την Καιτούλα που λείπει σε όλους μας», πρόσθεσε.

«Δεν γνώριζα για την κατάσταση της υγείας της, το τελευταίο διάστημα, όχι. Μάλιστα δούλευε κιόλας και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πολύ δυνατός άνθρωπος, άνθρωπος της ζωής», συμπλήρωσε, ακόμα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR.