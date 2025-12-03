Έξαλλος ο Αντώνης Ρέμος: “Λένε μ…ς, ο Παντελής Παντελίδης ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός”

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για την αποψινή συμμετοχή του στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος πέρασε από γνωστό στέκι στα Λαδάδικα, όπου τραγούδησε και μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα που τον βαραίνει εδώ και χρόνια: την υπόθεση του Παντελή Παντελίδη, η οποία επανήλθε πρόσφατα στην επικαιρότητα.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη στενή τους σχέση, θυμίζοντας πως ο Παντελής υπήρξε για εκείνον κάτι περισσότερο από συνάδελφος.

Από αυτό το σημείο και μετά, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν μπροστά στο κοινό, ο Ρέμος θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν, οι οποίες όπως είπε, εξυπηρετούν μόνο την αναπαραγωγή εντυπώσεων και όχι την αλήθεια.

«Για εμένα ο Παντελής ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός»

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με έντονο συναίσθημα στα δημοσιεύματα που μιλούν για υποτιθέμενη εμπλοκή του Παντελίδη σε «εγκληματικό κύκλωμα ψευτοεπενδυτών», χαρακτηρίζοντάς τα αβάσιμα και προϊόν σκοπιμοτήτων:

«Κάποιοι τύποι που βγαίνουν και λένε διάφορες μ…ς, να ξέρετε ότι για εμένα ο Παντελής ήταν πάντα ο μικρός μου αδερφός, και πάντα τον αγάπησα και τον στήριξα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όλα τα άλλα που ακούτε είναι πραγματικά μόνο για να πατάνε κλικ και να βάζουμε τον κόσμο σε διαδικασίες. Αυτό ήθελα να πω και αυτό το τραγούδι το είχε γράψει για εμένα και τελευταία στιγμή του είπα ότι αυτό το τραγούδι θέλω να το τραγουδήσεις εσύ», είπε ο Αντώνης Ρέμος αναφερόμενος στο τραγούδι «Τα σχοινιά σου».

Το βίντεο εξασφάλισε η εκπομπή «Το πρωινό»: