Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία: “Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη”

Τα όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου για την απιστία στον αέρα της εκπομπής της, σχολίασαν σήμερα ο Ετεοκλής Παύλου και οι συνεργάτες του στο Breakfast@star.

«Εγώ θεωρώ πως ο άνθρωπος κλειδί ήταν ο Παύλος Σταματόπουλος. Δηλαδή, θα μπορούσα όλο αυτό να το είχα ακούσει ως μία άποψη της Σίσσυς.

Όταν όμως άκουσα τον Παύλο να λέει “μήπως να μην σκέφτεσαι τόσο δυνατά, χαμήλωσε λίγο την ένταση” κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.