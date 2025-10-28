Ελένη Ράντου: “Με έχει σώσει το ChatGPT”
THESTIVAL TEAM
Η Ελένη Ράντου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και τον Αλέξανδρο Ρούτα. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, το οποίο την έχει σώσει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
«Βέβαια και χρησιμοποιώ το ChatGPT, μου έχει φτιάξει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει», είπε αρχικά η Ελένη Ράντου.
Η Ελένη Ράντου είπε στη συνέχεια: «Αλλά μπορεί κάποιο διεστραμμένο μυαλό να σκεφτεί άλλους τρόπους χρησιμοποίησης και αυτό με τρομάζει. Με τρομάζει η χρήση από τους ανθρώπους. Έχω ρωτήσει το ChatGPT για μένα και είχε τέτοια εικόνα που ούτε εγώ δεν την έχω».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ιζαμπέλλα Φούλοπ: “Με τον σύζυγό μου γνωριζόμαστε από παιδιά, οι παππούδες και οι γονείς μας ήταν φίλοι”
- Κορωπί: “Είχε περάσει από πάνω της με το αυτοκίνητο” – Σοκάρει η κακοποίηση της 40χρονης από τον σύντροφό της
- Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 13.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές