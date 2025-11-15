Δημήτρης Σταρόβας: Με την απώλεια κιλών έχεις οπτική επαφή με σημεία του σώματος που δεν μπορούσες να δεις πριν

Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, αυτό το Σάββατο, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Ζω καλά” που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή και στην καθημερινότητα του η πρόσφατη περιπέτεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην υγεία του και η σημαντική απώλεια κιλών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “προχθες πήγαμε με την παράσταση στην Κω και στη Ρόδο και για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, δεν ζήτησα επέκταση για τη ζώνη στο αεροπλάνο. Κούμπωσε και η χαρά μου δεν περιγράφεται”.



“Με την απώλεια των κιλών αλλάζει η ψυχολογία. Πέρα από τα σχόλια και σε πρακτικά πράγματα. Έχεις οπτική επαφή με σημεία του σώματος που δεν μπορούσες να δεις πριν”.