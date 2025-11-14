Δημήτρης Σταρόβας για την περιπέτεια της υγείας του: “Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά φοβόμουν να πάω στον γιατρό”

Τον φόβο που ένιωθε σχετικά με τα προβλήματα υγείας που εμφάνιζε και τον απέτρεπε να απευθυνθεί σε γιατρό, υπογράμμισε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, που το 2024 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, εξήγησε ότι επί δέκα χρόνια είχε αρρυθμίες και κρίσεις πανικού, με τον ίδιο να είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Παρόλα αυτά, δεν είχε το κουράγιο να το αντιμετωπίσει.

Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», με το επεισόδιο να προβάλλεται το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε προβλήθηκε μέρος των δηλώσεών του για την περιπέτεια της υγείας του. «Ήμουν σίγουρος ότι κάτι έχω, γιατί είχα αρρυθμίες, κρίσεις πανικού για δέκα χρόνια και φοβόμουν να πάω στον γιατρό να μου πει ότι κάτι έχω. Άκουγα τους γιατρούς ότι είναι εγκεφαλικό και ευτυχώς με επηρέασε μόνο στην ομιλία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μην μπορώντας να πιστέψει ότι η υγεία του κινδύνευσε, ο Δημήτρης Σταρόβας κάθε πρωί που ξύπναγε νόμιζε ότι το εγκεφαλικό ήταν ένα όνειρο που είχε δει και όχι μια πραγματικότητα.

Όπως είπε: «Στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη. Ούτε ήχο. Ξυπνούσα κάθε πρωί και έλεγα: “Πω πω! Τι όνειρο είδα… Ότι έπαθα εγκεφαλικό”. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

