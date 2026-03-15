Δημήτρης Λάλος για Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Όταν υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας, δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις

Με αφορμή την επιτυχημένη δραματική σειρά “Μια νύχτα μόνο” στο Μεγάλο Κανάλι, ο Δημήτρης Λάλος έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Μαρίνα Τσικλητήρα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γοητευτικός ηθοποιός μίλησε τόσο για τις διαφορετικές πτυχές της αναγνωρισιμότητα όσο και για την εκλεκτή της καρδιάς του και συμπρωταγωνίστρια του στο σίριαλ, Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Υπάρχει κάποιο κομμάτι της δουλειάς που δεν αγαπάτε; Οι συνεντεύξεις, οι φωτογραφίσεις, η έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι που δεν αγαπώ, γιατί όλα αυτά είναι μέρος της δουλειάς. Απλώς κάποια πράγματα είναι πιο κοντά στον λόγο που την κάνεις και κάποια είναι αναπόφευκτα συνοδευτικά. Οι συνεντεύξεις ή οι φωτογραφίσεις είναι μέρος της επικοινωνίας μιας δουλειάς με τον κόσμο. Για εμένα, όμως, δεν είναι η ουσία της.

Η ουσία βρίσκεται πάντα στην πρόβα, στο γύρισμα, στη στιγμή που προσπαθείς να βρεις την αλήθεια ενός χαρακτήρα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επίσης είναι ένα εργαλείο της εποχής μας. Προσπαθώ να τα αντιμετωπίζω με μέτρο. Να μην αφήνω να γίνουν πιο σημαντικά από την ίδια τη δουλειά.

Πως θα περιγράφατε τη συμπρωταγωνίστρια σας, Μαριλίτα Λαμπροπούλου;

Η Μαριλίτα είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ακρίβεια στη δουλειά και ταυτόχρονα με μεγάλη ευαισθησία. Είναι μια ηθοποιός που ακούει πραγματικά τον συμπαίκτη της και αυτό δημιουργεί μια πολύ ουσιαστική συνεργασία. Όταν υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας στο γύρισμα, πολλά πράγματα γίνονται πιο απλά. Δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει μια κατανόηση που σε βοηθά να δουλεύεις πιο ελεύθερα.

Τι κάνει μια καθημερινότητα να αξίζει;

Τα απλά πράγματα. Ο χρόνος με τους ανθρώπους που αγαπάς, μια ήρεμη στιγμή μέσα στην ημέρα, η αίσθηση ότι έχεις λίγο χώρο να σκεφτείς. Η δουλειά μας έχει ένταση και γρήγορους ρυθμούς, οπότε αυτές οι μικρές στιγμές γίνονται πολύτιμες.