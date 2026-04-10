Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Να ξαναγεννηθούμε εκεί που φοβηθήκαμε

Τις δικές του ευχές για το Πάσχα έστειλε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μέσα από ανάρτησή του στο Instagram. Ο ηθοποιός, που υποδύεται για δεύτερη χρονιά τον πατέρα Νικόλαο στη σειρά «Άγιος Έρωτας», θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, αποφεύγοντας τις τυπικές ευχές.

«Καλή Λαμπρή, όπως λέμε στο χωριό μου. Όχι σαν ευχή τυπική αλλά σαν υπόσχεση. Να ξαναγεννηθούμε εκεί που φοβηθήκαμε, να σηκώσουμε το φως εκεί που κάποτε σκοτεινιάσαμε, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε χωρίς θόρυβο.

Γιατί η αρχή δεν έρχεται απ’ έξω. Ανάβει μέσα. Καλή Ανάσταση σε όλους μας», έγραψε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.