MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Να ξαναγεννηθούμε εκεί που φοβηθήκαμε

|
THESTIVAL TEAM

Τις δικές του ευχές για το Πάσχα έστειλε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μέσα από ανάρτησή του στο Instagram. Ο ηθοποιός, που υποδύεται για δεύτερη χρονιά τον πατέρα Νικόλαο στη σειρά «Άγιος Έρωτας», θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, αποφεύγοντας τις τυπικές ευχές.

«Καλή Λαμπρή, όπως λέμε στο χωριό μου. Όχι σαν ευχή τυπική αλλά σαν υπόσχεση. Να ξαναγεννηθούμε εκεί που φοβηθήκαμε, να σηκώσουμε το φως εκεί που κάποτε σκοτεινιάσαμε, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε χωρίς θόρυβο.

Γιατί η αρχή δεν έρχεται απ’ έξω. Ανάβει μέσα. Καλή Ανάσταση σε όλους μας», έγραψε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

