MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτησα, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη της, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Δήμητρα Ματσούκα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα που την περίμεναν έξω από το θέατρο στο οποίο συμμετέχει αυτή τη σεζόν.

Μάλιστα, όπως είδαμε το πρωινό της Παρασκευής στον αέρα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η γνωστή ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν γνώριζε σημαντικά πράγματα που αφορούν στον ανανεωμένο Κ.Ο.Κ., όπως είναι το όριο ταχύτητας και το όριο για το αλκοτέστ.

Ειδικότερα, η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη γι’ αυτή την ανεπάρκεια μου όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα αλλά την ίδια στιγμή δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει κάποια βλάβη”.

“Τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί. Το δικαστήριο θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου ώστε να μπορούμε και εμείς να δώσουμε τα ντοκουμέντα. Δηλαδή ότι εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη ημέρα της αφαίρεσης των πινακίδων και διάφορα άλλα”.

“Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι το όριο ταχύτητας στη Λ. Ποσειδώνος που είναι 50 χλμ. που οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε. Όπως ότι τα δυο ποτά ξεπερνούν το αλκοτέστ, που και αυτό έχει σημασία να το ξέρουμε”.

Δήμητρα Ματσούκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

O Πιερρακάκης κατέθεσε τον προϋπολογισμό του 2026: “Είναι ρεαλιστικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός”

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η on air αναφορά στον σύντροφό της μετά από παρέμβαση του Ανδρέα Μικρούτσικου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση: Καλλιεργείτε την τοξικότητα και τον διχασμό όπως γινόταν επί Τσίπρα-Καμμένου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πέτρος Γκαϊδατζής: “Είμαι χάλκινος ολυμπιονίκης και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ξανακούσει το όνομά μου”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Έγινε τραγούδι η αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η έλευση Μυστακίδη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης σε κλαμπ στο Μπουρνάζι – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού