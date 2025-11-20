Αφέθηκε ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – Αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της

Αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα στο Αυτόφωρο, προκειμένου να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις. Η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

Σε βάρος της γνωστής ηθοποιού νωρίτερα σήμερα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, τη κυκλοφορίας οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και της οδήγησης από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ηθοποιός οδηγούσε με ταχύτητα 97 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ επί της οδού Δανάης.

Σημειώνεται πως το όριο ταχύτητας για το συγκεκριμένο σημείο είναι τα 50χλμ/ώρα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οδηγός στερείται της άδειας ικανότητας οδήγησης, καθόσον της είχε αφαιρεθεί την 10/10/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και στερείτο των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες αφαιρέθηκαν την 16/11/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Η ηθοποιός προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολική Αττικής.