Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την Καλαμάτα και η νέα αρχή με τον σύντροφό της
Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης μετακόμισαν στην Καλαμάτα! Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός μέσα από βίντεο στο Tik Tok ανακοίνωσε πως συγκατοικεί με τον σύντροφό της.
Το ζευγάρι αρχικά απέφευγε να μοιράζεται ανοιχτά λεπτομέρειες της σχέσης του κάτι που στη συνέχεια φαίνεται να άλλαξε, με την Δανάη Μπάρκα να δημοσιεύει στο instagram φωτογραφίες από εξόδους και εκδρομές τους.
«Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», είχε προσθέσει η Δανάη Μπάρκα σε δηλώσεις της στο Happy Day.
Η Δανάη Μπάρκα το τελευταίο διάστημα μοιράζεται φωτογραφίες της από τη Μεσσηνία και τις στιγμές στην εξοχή.
Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει προσδιορίσει αν πρόκειται για τη μόνιμη κατοικία τους στην Καλαμάτα, ή εάν το σπίτι που μετακόμισαν θα είναι το εξοχικό τους για τα Σαββατοκύριακα.
@danaibarka__ Yes 🧿 #newhome #secondHomeMessinia #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Vasilis Blackjohn
