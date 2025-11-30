Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της – “Σε ευγνωμονώ που με μεγάλωσες”

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Ανδρέα, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τις ζωγραφιές που είχε κάνει στο χέρι του παππού της όταν εκείνος βρισκόταν στο νοσοκομείο.

“ζωγραφιές στο χέρι του μια ημέρα στο νοσοκομείο}

Σήμερα θα γιόρταζε ο Ανδρέας της καρδιάς μου.

Σήμερα θα γιόρταζε ο Ανδρέας που με πήγαινε στο άλσος να δω τα παγώνια.

Σήμερα θα γιόρταζε ο Ανδρέας που με πήγαινε στον εθνικό κήπο για περπάτημα και μαλλί της γριάς.

Σήμερα θα γιόρταζε ο Ανδρέας που μου έμαθε να γελάω,να πειράζω τη γιαγιά μου,να της κρατάω το χέρι στα δύσκολα,να της φτιάχνω τα νύχια όταν μαγειρεύει όλη μέρα και να της ψωνίζω ότι χρειάζεται.

Σήμερα θα γιόρταζε ο Ανδρέας που με έκανε να ονειρεύομαι το «για πάντα» και την αληθινή αγάπη.

Σήμερα θα γιόρταζε ο Ανδρέας που θα μιλάω μια ζωή για την καλοσύνη του ,την υπομονή του και την φροντίδα του στη γιαγιά μου.

Σήμερα είναι γιορτή & συγχρόνως ένα τεράστιο κενό.

Όπου και να είσαι ,σε ονειρεύομαι & σε ευγνωμονώ που με μεγάλωσες .

Όπου και να είσαι,η γιαγιά μιλάει κάθε μέρα για σένα.

Όπου και να είσαι, σ’αγαπάω!

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες & τις εορτάζουσες..έχετε το αγαπημένο μου όνομα στον κόσμο!