Δανάη Μπάρκα για την ονομαστική γιορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη: “Τους φίλους μας που αγαπάμε, τους γιορτάζουμε πάντα”

|
THESTIVAL TEAM

Δημόσια ευχήθηκε η Δανάη Μπάρκα στον Φίλιππο Τσαγκρίδη για την ονομαστική του γιορτή, τονίζοντας πως «τους φίλους μας που αγαπάμε, τους γιορτάζουμε πάντα».

Σε Instagram story που έκανε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από τη βιντεοκλήση που έκανε με τον επιχειρηματία, αναφέροντας πως λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του, που γιόρταζε την Παρασκευή.

Η Δανάη Μπάρκα του ευχήθηκε μέσω της κλήσης και στο story που μοιράστηκε, αποκάλεσε τον επιχειρηματία «φίλο της», σημειώνοντας: «Μπορεί η δουλειά να μην μου επέτρεψε να είμαι εκεί, αλλά τους φίλους μας που αγαπάμε και τους γιορτάζουμε πάντα. Χρόνια πολλά, Φίλιππε».

Δείτε την ανάρτησή της

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φίλιππος Τσαγκρίδης είχαν απαθανατιστεί να ανταλλάσσουν φιλιά σε κλαμπ τον Φεβρουάριο του 2024. Φωτογραφίες και βίντεο από την τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τον πρώην σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου κυκλοφόρησαν τότε στο διαδίκτυο και στα social media. Μετά την κυκλοφορία του βίντεο και των στιγμιότυπων καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε αν υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Δανάη Μπάρκα

