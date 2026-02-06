MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Δεν είναι εύκολο να αφήνεις τους άλλους να μιλάνε για εσένα, χωρίς εσένα

|
THESTIVAL TEAM

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στο Sigma TV για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον σχολιασμό από τα media.

«Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ενοχληθεί και έχω στενοχωρηθεί, αλλά βάζω ένα όριο γιατί προσπαθώ να έχω πάντα στο μυαλό μου, όχι τι ακούγεται, αλλά από ποιον. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να ασχοληθεί παραπάνω από όσο χρειάζεται με ανθρώπους που δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικοί στη δική μου ζωή.

Οπότε, ναι μεν θα υπάρξουν στιγμές που θα δω στο σπίτι ή θα μου στείλουν οι φίλοι μου στα γκρουπ “κοίτα, τι είπε ο τάδε ή η τάδε” και θα ρίξω… κατεβατό στους φίλους μου ότι “είναι δυνατόν; Δεν έγινε έτσι…”, αυτός ο αυθορμητισμός που βγαίνει.

Αλλά, δημόσια, δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει πολλές φορές που θα με δει κάποιος να εμπλέκομαι σε κόντρες, σε εντάσεις… Δεν είναι πάντα εύκολο να αφήνεις τους άλλους να μιλάνε για σένα, χωρίς εσένα…»

Δανάη Μπάρκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Αίτημα ένταξης της Χαλκιδικής στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρός 45χρονος εργάτης που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα στη Μεσσηνία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Στρατινάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου: Συκοφαντικά τα δημοσιεύματα, δεν διαχειριζόμουν κονδύλια από το ‘21 έως το ‘24

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: “Λίφτινγκ” σε χώρους πρασίνου και ταφής των Κοιμητριών – Έρχεται φύλαξη με κάμερες και σεκιούριτι

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Ιουλία Καραπατάκη απόψε στο Block 33

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χαλκίδα: Νεκρή μια γυναίκα έπειτα από φωτιά που είχε ξεσπάσει σε βιοτεχνία