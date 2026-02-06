Δανάη Μπάρκα: Δεν είναι εύκολο να αφήνεις τους άλλους να μιλάνε για εσένα, χωρίς εσένα

Η Δανάη Μπάρκα μίλησε στο Sigma TV για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον σχολιασμό από τα media.

«Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ενοχληθεί και έχω στενοχωρηθεί, αλλά βάζω ένα όριο γιατί προσπαθώ να έχω πάντα στο μυαλό μου, όχι τι ακούγεται, αλλά από ποιον. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να ασχοληθεί παραπάνω από όσο χρειάζεται με ανθρώπους που δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικοί στη δική μου ζωή.

Οπότε, ναι μεν θα υπάρξουν στιγμές που θα δω στο σπίτι ή θα μου στείλουν οι φίλοι μου στα γκρουπ “κοίτα, τι είπε ο τάδε ή η τάδε” και θα ρίξω… κατεβατό στους φίλους μου ότι “είναι δυνατόν; Δεν έγινε έτσι…”, αυτός ο αυθορμητισμός που βγαίνει.

Αλλά, δημόσια, δεν νομίζω ότι έχουν υπάρξει πολλές φορές που θα με δει κάποιος να εμπλέκομαι σε κόντρες, σε εντάσεις… Δεν είναι πάντα εύκολο να αφήνεις τους άλλους να μιλάνε για σένα, χωρίς εσένα…»