Δανάη Μπάρκα: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η ηθοποιός;
Σχέδια γάμου φαίνεται πως κάνει η Δανάη Μπάρκα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, βρίσκεται εδώ και καιρό σε σχέση με τον Φάνη Μπότση και όπως αναφέρεται, ο Άγιος Βαλεντίνος αναμένεται να τους βρει πιο ερωτευμένους από ποτέ – και έτοιμους να κάνουν το επόμενο βήμα.
Το ρεπορτάζ τςη εφημερίδας, υποστηρίζει ότι το ζευγάρι συζητά σοβαρά το ενδεχόμενο γάμου μέσα στο 2026, με τις φήμες να κάνουν λόγο ακόμη και για πρόβα νυφικού μέσα στη χρονιά. Οι πληροφορίες θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να διανύει μια από τις πιο ισορροπημένες και ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής της ζωής.
Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει δυναμικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, παραμένοντας ενεργή στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Ωστόσο, άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν πως αυτή την περίοδο το βασικό της «κεφάλαιο» δεν είναι οι επαγγελματικές εξελίξεις, αλλά ο σύντροφός της και η προσωπική της ευτυχία.
Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει σχολιάσει δημόσια τα δημοσιεύματα, ωστόσο όλα δείχνουν πως το 2026 ενδέχεται να τη βρει νύφη.
