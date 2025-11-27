Δάφνη Καραβοκύρη για Βασίλη Μπισμπίκη: Δίπλα στη Βανδή πήρε πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα και αυτό είναι σαγηνευτικό

Η Δάφνη Καραβοκύρη ήταν εκείνη που έδωσε τον πιο αιχμηρό τόνο στην αποψινή συζήτηση του Real View γύρω από τη δημόσια στάση του Βασίλη Μπισμπίκη, μετά τη συνέντευξή του στο «Στούντιο 4».

Η δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ο ηθοποιός «σκαλίζει την ιστορία για να γίνει αναπαραγωγή», επισημαίνοντας ότι οι διαδοχικές εμφανίσεις και δηλώσεις του , από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μέχρι τη νέα τηλεοπτική συνέντευξη, ενισχύουν την έκθεση και το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση.

«Άλλο μιλάω και μιλάνε για τη δουλειά μου, άλλο μιλάω και μιλούν για την προσωπική μου ζωή», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας: «Δεν γίνεται να μη σε παίξουν όταν μιλάς ξανά γι’ αυτό».

Ακόμη, διατύπωσε την πιο προσωπική και διαφορετική ανάγνωση της δημοσιότητας που έχει λάβει ο ηθοποιός το τελευταίο διάστημα.

«Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δεν ήταν τόσο στο φως και μπαίνει στο φως λόγω της συντρόφου του, κάποια στιγμή αρχίζει και κολακεύεται πολύ, γιατί υπερθεματίστηκε η παρουσία του. Δίπλα στη Δέσποινα Βανδή πήρε πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα από αυτή που είχε μόνος του. Αυτό είναι πολύ σαγηνευτικό για πολλούς ανθρώπους», κατέληξε η Δάφνη Καραβοκύρη.