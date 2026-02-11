MENOY

Χάρης Ρώμας: Επιμένω στην αντρική μου ταυτότητα, μου αρέσει που είμαι άντρας

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν χθες ο Χάρης Ρώμας, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον έρωτα και την αντρική του ταυτότητα.

«Μου συνέβη να ζήσω μια σύνθετη ζωή, είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Ο κόσμος θέλει να του πεις “πες μου, ρε παιδί μου, να σε συμπαθώ ή να σε αντιπαθώ;”. Εγώ δεν θέλω να κάνω το χατίρι κανενός. Δεν θέλω να βάλω μόνος μου την ετικέτα κανενός», ο Χάρης Ρώμας.

Ο Χάρης Ρώμας ανέφερε στη συνέχεια: «Έχω ερωτευτεί όλες τις καταστάσεις με αληθινό έρωτα και όχι με την αγωνία να πείσω τον εαυτό μου για να φάω λιγότερο ξύλο. Μου αρέσει το φύλο μου. Επιμένω στην ανδρική μου ταυτότητα. Μου αρέσει που είμαι άνδρας, μου αρέσει ό,τι διαθέτει ένας άντρας.

Μου αρέσει πάνω μου, όχι μόνο στους άλλους. Μου αρέσει πάνω μου η ανδρική ανατομία. Μου αρέσει, το γουστάρω, το έχω ζήσει σε διάφορες εκφάνσεις του. Είμαι αυτός. Δεν έχω πρόβλημα με την ερωτική μου ζωή και είμαι πλήρης».

